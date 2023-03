“Gelosa”, il primo singolo del producer Finesse con Shiva, Sfera Ebbasta e Guè

In pochissimo tempo, infatti, Finesse è riuscito a diventare un vero riferimento nella scena urban globale: per il singolo che porta per la prima volta il suo nome e che segna il suo debutto in Italia, ha voluto al suo fianco tre grandissimi nomi del rap italiano come Shiva, Sfera Ebbasta e Guè. “Gelosa”, infatti, unisce i 4 artisti in una produzione estremamente curata, brano caratterizzato da un flow trap coinvolgente, che promette di far muovere la testa già dalle prime note.