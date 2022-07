“Contrabbando”, il nuovo singolo di Tropico con Cesare Cremonini e Fabri Fibra

Attraverso un testo tagliente, Tropico, Cesare Cremonini e Fabri Fibra puntano a far riflettere su quanto, oggi, le buone idee siano “di contrabbando”, immerse un po’ in mezzo a troppe informazioni, troppe opinioni e troppa musica. “Se qualcuno dovesse mai avere una buona idea in questo periodo, credo che non verrebbe capita. Meglio farla passare sottobanco, dal basso partono sempre le cose migliori”, ha aggiunto ancora Davide Petrella, in arte Tropico, che sentiva proprio la necessità di scrivere un brano così: “Mi serviva”.