Si trova a Scilla per girare insieme al regista Giacomo Triglia la clip di “Alla Salute”. Si tratta di una delle canzoni di “Mediterraneo”, il progetto in digitale che contiene anche “I Love you Baby”. “Alla Salute non è neanche un singolo, per ora, però è figo. Arriva Shantel da Istanbul e giriamo il video del pezzo che abbiamo realizzato insieme”.