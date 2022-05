Eurovision: gli ascolti, Diodato e il “porca vacca” di Laura Pausini

Dopo la serata, Laura Pausini ha commentato in un post su Instagram: “È molto difficile non parlare mai in italiano, ma queste sono le regole… ed è stato stupendo”. L'artista si è lasciata sfuggire un “porca vacca” in diretta mondiale. Mentre annunciava i 10 Paesi che avrebbero avuto accesso alla finale, si è ingarbugliata: da lì, l'esclamazione, diventata subito virale sui social. Eliminate Albania, Lettonia, Slovenia, Bulgaria, Croazia, Danimarca e Austria, che non sono riuscite a passare il turno della prima semifinale di Eurovision Song Contest 2022.