Iva Zanicchi: “Non parlo mai di Eurovision perché ho commesso troppi errori”

Iva Zanicchi ha partecipato a Eurofestival (così si chiamava Eurovision) nel(Spagna), con la canzone. Anche lei, come Enrico Ruggeri , non ha portato il brano con cui quell'anno ha vinto aldi, che è. Non è stata sua la scelta, ma dei. “Anche io ho fatto l’Eurofestival e non ne parlo mai, perché ho commesso troppi errori. Sono andata dopo la vittoria di Zingara. Dopo un mese circa, c’era l’Eurofestival, allora va da sé che dovevo cantare Zingara, ma a volte i discografici sono un po’ egoisti: mi hanno mandato con una canzone, nella quale non credevo tanto”, ha raccontato nella clip esclusiva.