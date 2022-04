Enrico Ruggeri a Eurovision 93. “Un'esperienza di vita. Un po’ meno professionalmente”

Enrico Ruggeri ha rappresentato l’Italia a Millstreet, in Irlanda, nel 1993, dopo aver trionfato al Festival di Sanremo con Mistero. All’Eurovision, però, ha portato un altro brano, Sole d’Europa. “Erano anni nei quali non potevi portare la canzone con cui avevi vinto a Sanremo. Quindi, io non ho potuto cantare Mistero che, secondo me, sarebbe andata molto bene”, ha raccontato lui stesso in un video esclusivo realizzato appositamente per Radio Italia solomusicaitaliana. Con Sole d’Europa, si è piazzato 12esimo.