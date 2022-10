A chiusura di un anno decisamente ricco di emozioni, e in attesa delle date del tour 2023, VASCO ROSSI ha previsto anche un appuntamento al cinema: tre giorni (14,15 e 16 Novembre) in cui sarà disponbile in anteprima VASCO LIVE ROMA CIRCO MASSIMO, un appuntamento per rivivere la data romana dello scorso tour che ha registrato la presenza di 140.000 spettatori in due date. "VASCO LIVE ROMA CIRCO MASSIMO" uscirà in dvd + blu-ray il prossimo 25 novembre.