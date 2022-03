Irama con "OVUNQUE SARAI" è tornato in gara al Festival di Sanremo 2022.

“OVUNQUE SARAI”, scritto dallo stesso artista e con la produzione di Giulio Nenna in collaborazione con Shablo & Faraone è una canzone che "... è pura verità, è primitiva, è ancestrale.... ho guardato il cielo per raccontare quello che sentivo con parole e melodia. E’ arrivata in una notte in cui ero in connessione con gli elementi, una poesia per il cielo, per la terra e una persona per me molto importante, la canzone racconta tutto".

Racconta quando la natura rende meno forte il senso dell'assenza e attraverso il ricordo puoi avere accanto anche una persona che non c'è più. Sarebbe bello ascoltarla in un momento legato alla natura, tornano più volte nel testo tanti elementi - il vento, l’acqua, la terra, la luce, la luna "... nel silenzio io ti ascolterò… se sarai vento canterai".

L'artista esalta la sua vocalità con una produzione contemporanea e suggestiva che lo accompagna in un brano complesso per struttura e contenuti.