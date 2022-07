LA DOLCE VITA

Il featuring di questo brano vede al fianco di Fedez TANANAI, giovane cantautore già presente nell’ultimo album DISUMANO, che, dopo aver conquistato il grande pubblico al Festival di Sanremo 2022, ha da poco concluso un tour completamente sold out nei club e ottenuto il disco di platino con “Sesso Occasionale” e “Baby Goddamn”, canzone in vetta alle classifiche musicali degli ultimi mesi, e Mara Sattei, una delle cantautrici più interessanti e poliedriche del panorama musicale italiano che, a seguito di importanti collaborazioni - che le sono valse svariate certificazioni -, a gennaio 2022 ha pubblicato il suo primo album, “UNIVERSO”, che porterà in estate in tour in giro per l'Italia, prima di approdare in autunno nei club.