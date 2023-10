GLI SBAGLI CHE FAI

“Ho passato una sera con me..” è l’incipit della canzone: “un viaggio all’interno di sè stessi alla ricerca di un “sè” che non esiste, ma è solo un illusione.. Tutto cambia tutto si trasforma, anche noi siamo “un processo” sempre in divenire, come tutto nell’universo. È Una canzone sulla condizione umana. Alla continua ricerca di un “centro di gravità permanente” che non può esistere e di un senso che non sempre c’è.”