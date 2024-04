Finalmente “COME UN TUONO”, di ROSE VILLAIN feat. Guè, arriva in tutte le radio.

Il singolo, contenuto nel nuovo album “RADIO SAKURA”, ispirato all’immaginario dell’omonimo film con Ryan Gosling, è una bachata rap che parla di un amore improvviso: ancora una volta, la coppia ben consolidata Rose Villain e Guè ha dato vita a una hit irresistibile.

“RADIO SAKURA” è il sequel luminoso di “Radio Gotham”. È un disco intimo e nostalgico ma allo stesso tempo consapevole e fiero, dove generi diversi come l’hip hop, il punk, l’elettronica e la bachata si intrecciano a storie diverse e complesse, dove la speranza peró ne è trait d’union. Madame, Ernia, Bresh, thasup e Guè sono le collaborazioni scelte per questo nuovo viaggio, con cui traccia dopo traccia ci sta guidando verso questo nuovo capitolo.