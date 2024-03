È CASA MIA il brano che ha segnato il debutto di Ghali tra i big del 74esimo Festival di Sanremo.

CASA MIA (testo e musica di Ghali Amdouni, Davide Petrella e Michelangelo) racconta il nostro pianeta con occhi nuovi, attraverso un inedito dialogo musicale tra l'artista e un extraterrestre che esplora per la prima volta il pianeta Terra. In uno scambio serrato di barre, scandito da un sound dal gusto elettropop in cui trovano spazio elementi synth spaziali a donare al brano una dimensione futuristica, CASA MIA offre uno spunto di riflessione sulla condizione umana, alternando il senso di meraviglia nei confronti del nostro pianeta all’amarezza per i mali che lo affliggono. Dalla conversazione con l’altro sorge una speranza palpabile: Ghali stravolge ancora una volta i tradizionali punti di riferimento (Casa mia, Casa tua / Che differenza c’è? Non c’è), con la convinzione che nonostante le atrocità umane, la Terra, con i suoi prati verdi e mari blu, possa essere per tutti il luogo più prezioso dell'universo.

“Casa Mia nasce da un anno speciale per me: di grandi viaggi, di scoperte e nuove consapevolezze. L’anno in cui ho ritrovato me stesso, e che ha ispirato questo brano. Rich Ciolino, l’alieno con cui dialogo, rappresenta un po’ la mia coscienza. Voglio che questo brano sia un invito a riflettere, a guardare il mondo con occhi nuovi e trovare la forza di cambiare le cose. Perché casa nostra è casa di tutti, e spetta a noi renderla un posto migliore” - Ghali.