Il nuovo singolo AMA arriva e sancisce il ritorno di uno degli artisti italiani più amati a livello internazionale. Un messaggio d’amore universale, un inno alla libertà, un invito ad amare come si vuole, senza limiti, confini o barriere e a celebrare questo sentimento in ogni sua forma e sfaccettatura. A curare ogni piccolo dettaglio e ogni fase della produzione lo stesso EROS RAMAZZOTTI per un brano che è già una hit, tutto da cantare.