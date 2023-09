Woody Allen acclamato per il suo "Coupe de Chance"

Woody Allen è sbarcato all'80esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica - La Biennale di Venezia per presentare fuori concorso il suo nuovo film "Coupe de Chance", girato per la prima volta in francese. Come già dimostrato con "Midnight in Paris", Allen è infatti un grande amante di Parigi e apprezza altrettanto Venezia: a tal proposito, ai microfoni di Radio Italia solomusicaitaliana, radio ufficiale della Mostra, il regista ha raccontato "Amo moltissimo Parigi, fin dal primo giorno in cui ci ho messo piede e provo esattamente la stessa cosa per Venezia".