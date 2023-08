Venezia 2023: Wes Anderson vince il Premio Cartier Glory to the Filmmaker

Wes Anderson riceverà il Premio Cartier Glory to the Filmmaker all'80esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica – La Biennale di Venezia (di cui Radio Italia solomusicaitaliana è radio ufficiale). Quindi, il regista sarà al Lido di Venezia, contrariamente a colleghi come Bradley Cooper ed Emma Stone (assenti per lo sciopero di Hollywood).