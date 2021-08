Tante stelle alla Mostra del Cinema: Ben Affleck, Claudio Santamaria, Roberto Benigni...

Tra le stelle d’Oltreoceano più attese spiccano Pedro Almodóvar e Penelope Cruz, presenti Venezia 78 per Madres paralelas, il film d’apertura; Benedict Cumberbatch (Sherlock Holmes) e Kirsten Dunst per The power of the dog, il dramma ambientato nel 1925; Timothée Chalamet, Zendaya e Oscar Isaac per il fantascientifico Dune; Kirsten Stewart per Spencer, sulla principessa Diana; Anya Taylor Joy (la regina degli scacchi) per l’horror psicologico Last night in Soho; Antonio Banderas per la commedia Competencia oficial; Gérard Depardieu per il francesissimo Illusioni perdute; Jamie Lee Curtis per ricevere il Leone d’oro alla carriera; Matt Damon, Adam Driver e Ben Affleck (ci sarà anche Jennifer Lopez?) per The last duel, una storia di tradimento e vendetta.