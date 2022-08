Tutto (ma proprio tutto) sulla 79esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica

Quest’anno, sono attese tante star hollywoodiane, tra le quali ci sono Adam Driver (per White Noise, il film di Noah Baumbach, di apertura, in concorso a Venezia 79), Harry Styles (per Dont’ worry, darling della sua fidanzata Olivia Wilde), Timothée Chalamet (per Bones and All di Luca Guadagnino), Penélope Cruz (per le due pellicole On the Fringe di Juan Diego Botto e L’immensità di Emanuele Crialese), Anthony Hopkins (per The Son di Florian Zeller), Ana de Armas (per l’attesissimo Blonde di Andrew Dominik, su Marilyn Monroe), Sadie Sink (la rossa della serie tv di successo Stranger Things, che è al Lido per The Whale di Darren Aronofsky).