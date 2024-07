Tim Burton a Venezia: "Beetlejuice Beetlejuice" sarà il film d'apertura

“Beetlejuice Beetlejuice” è il sequel di uno dei film più amati di Tim Burton, ossia “Beetlejuice” del 1988; proprio come allora, il ruolo dello spiritello maligno è affidato a Michael Keaton, che sarà affiancato da alcuni membri del cast originale, come Winona Ryder e Catherine O'Hara, e da new entry quali Willem Dafoe, Jenna Ortega e Monica Bellucci, attuale compagna di Burton.