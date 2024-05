Sveva Alviti è la madrina della Mostra del Cinema

Sveva Alviti sarà la madrina dell'80esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica - La Biennale di Venezia di cui Radio Italia solomusicaitaliana è radio ufficiale. L'attrice cinematografica e teatrale, che condurrà le serate di apertura e di chiusa (28 agosto e 7 settembre), ha accolto la proposta con queste parole: "Il cinema per me è quanto di più vero possa esistere per raccontare le persone, le loro storie e per aiutarci a guardare nel profondo la quotidianità che stiamo vivendo. Sono sinceramente onorata di poter essere la madrina dell’81esima Mostra del Cinema e vorrei ringraziare la Biennale di Venezia e il Direttore Alberto Barbera con il Presidente Pietrangelo Buttafuoco per avermi voluto al loro fianco".