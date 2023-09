Sofia Coppola, Cailee Spaeny e Jacob Elordi a Radio Italia

"Quando ho letto la sua storia, sono rimasta molto colpita dal suo punto di vista", ha confessato Sofia Coppola ai nostri microfoni. "Mi ha dato la sua benedizione", ha detto invece Cailee Spaeny che, per rendere ancora più credibile la sua interpretazione, ha incontrato personalmente Priscilla. "Capire come avrei potuto essere funzionale alla storia raccontata attraverso gli occhi di Priscilla è stato questo a rendere interessante fin dall'inizio. Sofia mi ha detto: 'C'è una grande libertà nel poter fare un passo indietro e rendersene conto, come se fossi lì per aiutare lo sviluppo della storia senza lasciare che lo spirito di Elvis lo dominasse mostrandoci elementi di una storia che già conosciamo".