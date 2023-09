Sergio Castellitto riceve il Premio Pietro Bianchi 2023

Sergio Castellitto è all'80esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica - La Biennale di Venezia per Enea, il film del figlio Pietro, e per il Premio Pietro Bianchi 2023. Si tratta del riconoscimento che i Giornalisti Cinematografici Italiani assegnano, tradizionalmente, a una personalità eccellente del cinema italiano.