Rocío Muñoz Morales racconta quando ha ricevuto l’incarico di madrina

Prima però, Rocío Muñoz Morales ha fatto il consueto battesimo nelle acque del Lido di Venezia (FOTO) e ha incontrato la nostra Manola Moslehi, volto di Radio Italia solomusicaitaliana a Venezia 79. Le ha raccontato come ha reagito quando il Direttore Artistico del Settore Cinema della Biennale di Venezia, Alberto Barbera, l’ha chiamata per comunicarle che sarebbe stata la madrina della 79esima edizione dell’evento cinematografico più antico al mondo. “Pensavo avesse sbagliato”, ha confessato. Ha anche parlato delle figlie, Luna e Alma, (avute con il compagno Raoul Bova) e della possibilità che diventino delle attrici come lei (VIDEO-INTERVISTA).