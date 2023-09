Raf alla Mostra del Cinema per il premio NUOVO IMAIE alla Carriera

Raf ha ottenuto questo riconoscimento in un momento del suo percorso artistico che lui stesso ha definito "creativo", "fecondo" e "intenso" e che presto si arricchirà di nuove "tappe". "Lo considero un segnale di buon auspicio per la musica che scriverò, per le storie che ho ancora da raccontare e per tutti i concerti che vivrò con la stessa intensità, la stessa passione di sempre", ha infatti dichiarato l'artista, con 10 milioni di album venduti nel mondo.