Il più giovane cineasta in concorso della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica - La Biennale di Venezia, Pietro Castellitto, ha presentato il suo secondo film da regista, Enea, ai nostri microfoni. Nel dettaglio, ha raccontato l'evoluzione che ha fatto in questi 3 anni: nel 2020 era infatti a Venezia con la sua prima opera, I predatori, che gli è valsa il Premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura. "Ora sono un po' più severo con me stesso in fase di scrittura", ha dichiarato.