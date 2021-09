Paolo Sorrentino: E’ stata la mano di Dio contiene anche un omaggio affettuoso alla sorella

(PS) “Sì, lo so. Mia sorella mi odia per questo. Invece è assolutamente un omaggio affettuoso. E’ un escamotage narrativo per nobilitarla. Al cinema i personaggi che non si vedono sono quelli più importanti. Quindi, mia sorella non lo sa, ma io le ho fatto un grande omaggio. Poi, nella mia memoria di bambino, mia sorella aveva già il primo fidanzato, essendo più grande di me di 13 anni. Trascorreva molto tempo in bagno”.