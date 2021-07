Mostra del Cinema di Venezia: Paolo Sorrentino tra i 5 film italiani in gara

Madres paralelas di Pedro Almodóvar

Mona Lisa and the blood moon di Ana Lily Amirpour

Un autre monde di Stéphane Brizé

The power of the dog di Jane Campion con Kirsten Dunst

America Latina di Damiano e Fabio D'Innocenzo con Elio Germano

L'événement di Adrey Diwan

Competencia Oficial di Gastòn Duprat e Mariano Cohn con Penélope Crus, Antonio Banderas, Oscar Martinez

Il buco di Michelangelo Frammartino

Sundown di Michel Franco con Tim Roth e Charlotte Gainsbourg

Illusions perdues di Xavier Giannoli con Gerard Depardieu

The lost daughter di Maggie Gyllenhaal con Olivia Colman e Dakota Johnson e Alba Rohrwacher

Spencer di Pablo Larraìn con Kristen Stewart nei panni di Lady Diana

Freaks out di Gabriele Mainetti con Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto e Giorgio Tirabassi

Qui rido io di Mario Martone con Toni Servillo, Maria Nazionale, Antonia Tuppo, Cristiana Dell'Anna Eduardo Scarpetta

On the job: The missing 8 di Erik Matti

Leave no traces di Jan P. Matuszynski

Captain Volkonogov escaped di Natasha Merkulova e Aleksey Chupov

The card Counter di Paul Schrader con Oscar Isaac

E' stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino con Filippo Scotti, Toni Servillo, Teresa Saponangelo, Luisa Ranieri, Renato Carpentieri, Massimiliano Gallo

Vidblysk (Reflection) di Valentyn Vasyanovych

La caja di Lorenzo Vigas