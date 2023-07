Michele Bravi sbarca al cinema con "Finalmente l'alba"

Michele Bravi è uno degli artisti presenti in "Finalmente l'alba", il film scritto e diretto da Saverio Costanzo in Concorso all'80esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica - La Biennale di Venezia, di cui Radio Italia solomusicaitalia è radio ufficiale. Il cantautore ha esternato il suo entusiasmo tramite un post su Instagram, ricordando il cast stellare dell'opera, di cui fanno parte Lily James, Rebecca Antonaci, Joe Keery (noto soprattutto per il ruolo di Steve Harrington nella serie tv "Stranger Things"), Willem Dafoe, Alba Rohrwacher e Rachel Sennott.