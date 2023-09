Michele Bravi è tornato all'80esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica - La Biennale di Venezia per Finalmente l'alba, il film in concorso (nella sezione principale) di Saverio Costanzo. "E' il mio regista italiano preferito", ha ammesso il cantante. "Credo che sia un grande esempio di cinema italiano", ha aggiunto riguardo alla pellicola. "È un gioiello", ha concluso.