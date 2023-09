Micaela Ramazzotti e la sua... "Felicità"

Michela Ramazzotti ha presentato "Felicità" all'80esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica - La Biennale di Venezia, che segna il suo esordio alla regia e in cui ha recitato lei stessa. Di questo film, Micaela ha inoltre curato la sceneggiatura; nonostante abbia dovuto ricoprire tre diversi ruoli, ha spiegato di non aver avuto difficoltà a destreggiarsi, perché fin da subito ha avuto le idee molto chiare.