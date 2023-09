Liliana Cavani omaggia Lina Wertmüller a Radio italia

Liliana Cavani ha lavorato con attori internazionali di un certo calibro, in carriera. Nella chiacchiera con noi, ha voluto ricordarne alcuni: "John Malkovich, Mickey Rourke. Se non fosse stato per Charlotte Rampling e Dirk Bogarde, il film (Il portiere di notte) non ci sarebbe stato", ha raccontato. "Io davo suggerimenti, ma era come parlare a me stessa, quasi", ha concluso.