La serata di Preapertura è tutta dedicata a Gina Lollobrigida

Su "Portrait of Gina", nell'anno della sua creazione, Oson Welles aveva dichiarato: "In realtà non è assolutamente un documentario, piuttosto un saggio, un saggio personale. Non cerca di essere fattuale ma solo di non raccontare bugie, nella tradizione del diario. Sono le mie riflessioni su un dato soggetto, Lollobrigida, e non su quello che è in realtà. Ed è anche molto più personale del mio punto di vista. È un vero e proprio saggio".