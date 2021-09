La canzone preferita di Serena Rossi per caricarsi? E’ di Raffaella Carrà

(Serena Rossi) “E’ un po’ un raccogliere i frutti di una semina lunga. Un percorso lunghissimo, durante il quale mi sono sempre concentrata su me stessa. Ho cercato sempre di non farmi distrarre dalle cose che mi succedevano intorno, che mi facevano arrabbiare, che non mi piacevano. Mi sono sempre detta e mi hanno sempre detto soprattutto i miei genitori: ‘Tu vai avanti, pensa a te, non ti preoccupare delle chiacchiere. Tu pensa a lavorare bene, poi vedrai che le soddisfazioni arriveranno. Ed essere qui è una soddisfazione enorme, perché anche questa cosa, come qualsiasi cosa mi è capitata, è arrivata da sola. Non l’ho cercata. Io non mi sono proposta o candidata. Mi ha scritto un’email direttamente il direttore Alberto Barbera, all’improvviso, una domenica mattina. Shock. Quindi, anche molto orgoglio e gratitudine”.