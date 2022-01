Il potere del cane, presentato e premiato a Venezia 78, trionfa ai Golden Globe 2022

Ai Golden Globe è stato quindi confermato ciò che alla Mostra del Cinema era stato decretato: Il potere del cane ha la miglior regia. A settembre, la pellicola aveva conquistato il Leone d'Argento per la regia; ieri si è accaparrato anche il Golden Globe sempre per la migliore regia. Oltre a questo si è aggiudicato il premio come miglior film drammatico e per il miglior attore non protagonista (grazie a Kodi Smit-McPhee).