I film e le star (anche americane) della Mostra del Cinema di Venezia 2023

L’incontro è stato aperto nel ricordo del giornalista, sceneggiatore, saggista e attore Andrea Purgatori ed è proseguito con una rassicurazione: nonostante lo sciopero di Hollywood, i film americani ci saranno. “L’unico film che abbiamo perso è quello di apertura: Challengers di Luca Guadagnino”, ha infatti precisato Alberto Barbera. Dunque, al Lido, dal 30 agosto al 9 settembre, arriveranno tante celebrità da Oltreoceano: Woody Allen, Bradley Cooper, Wes Anderson, Sofia Coppola, David Fincher, per dirne alcune. Non mancheranno poi i grandi protagonisti del cinema italiano: da Francesco Favino a Toni Servillo, passando per Alessandro Gassmann, Valerio Mastandrea e Matteo Garrone. Lo sciopero di sceneggiatori e attori americani, quindi, non ha causato grandi sconvolgimenti se non qualche assente (Emma Stone, ad esempio). “Per fortuna le conseguenze sono modeste”, ha infatti detto Alberto Barbera.