Giovanni Caccamo è a Venezia per il docu-film Parola ai giovani

Parola ai giovani nasce dall'omonimo progetto editoriale lanciato dall'artista in risposta all'appello di Andrea Camilleri che affidò alle nuove generazioni il compito di far partire un nuovo umanesimo della parola. Dal progetto editoriale è nato anche Manifesto del cambiamento, che ha la straordinaria prefazione di Papa Francesco. Comunque, Parola ai giovani riflette sui giovani, sulla parola e sul cambiamento. A proposito di questo, ai microfoni di Radio Italia solomusicaitaliana, Giovanni Caccamo ha svelato quale cambiamento vorrebbe. "Dobbiamo esercitare di più la gratitudine. Lo si può fare in tanti modi: ad esempio, la sera, prima di addormentarci, chiudiamo gli occhi, ripercorriamo le nostre giornate e troviamo almeno 10 scampoli di felicità", ha detto.