Giorgio Verdelli e il suo "Enzo Jannacci - Vengo anch'io"

Verdelli ha infine affermato di aver conosciuto Jannacci e di esserne diventato grande amico grazie a Edoardo Bennato. Inoltre, ricordando uno spezzone del documentario in cui Jannacci canta "Ci vuole orecchio" con Ligabue, ha raccontato una curiosità: "Ti dico una cosa visto che siete Radio Italia solomusicaitaliana e sappiamo che siete molto vicini a Vasco Rossi e Vasco ne sarà molto contento: il chitarrista che suona in 'Ci vuole orecchio' con Ligabue è Andrea Braido, chitarrista di Vasco Rossi in 'Fronte del palco' e poi chitarrista di Zucchero. Questa è per i super appassionati!".