Elodie, Penelope Cruz, Harry Styles, Timothée Chalamet, tra le star di Venezia

Si è così scoperto che al Lido arriveranno tante star internazionali, tra le quali Harry Styles (per il film Don’t worry darling di Olivia Wilde), Penelope Cruz (per En los màrgenes di Juan Diego Botto e L’immensità di Emanuele Crialese), Cate Blanchett (per Tàr di Todd Field), Timothée Chalamet (per Bones and All di Luca Guadagnino), Anthony Hopkins (per The Son di Florian Zeller) e Colin Farrell (per The banshees of Inisherin di Martin McDonagh).