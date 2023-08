Caterina Murino: "Sarò una padrona di casa che accoglie"

Caterina Murino, nominata madrina dell'80esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica - La Biennale di Venezia, ha condiviso alcuni retroscena del suo ruolo ai microfoni di Radio Italia solomusicaitaliana, in veste di radio ufficiale. L'attrice, a Manola Moslehi, ha raccontato di vedersi più come una "padrona di casa", piuttosto che come madrina o come semplice "figurina" sul red carpet: "Sto cercando di essere meno 'figurina' possibile; 'madrina' mi piace come titolo, però con 'padrona di casa' mi sento più a mio agio: è più caldo... Come quando apro la porta di casa mia mentre sto cucinando gli spaghetti a Parigi. E' uno dei ruoli che so fare".