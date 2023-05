Caterina Murino è la prossima Madrina. Rocio Muñoz Morales le fa l’in bocca al lupo

Caterina Murino, diventata famosa in tutto il mondo nel 2006 come nuova Bond Girl al fianco di Daniel Craig in Casino Royale, ha scritto su Instagram: “Un immenso onore essere la Madrina dell’80. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia….. Grazie di cuore ad Alberto Barbera e alla Biennale per questo meraviglioso regalo!!! Ci vediamo a Venezia”.