Anya Taylor-Joy a Radio Italia solomusicaitaliana: “Vivo in una casa infestata”

Anya Taylor-Joy, conosciuta per la serie tv La regina degli scacchi, era attesissima alla 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. L’attrice ha preso parte al film Fuori Concorso Last night in Soho di Edgar Wright, al fianco di Thomasin McKenzie (JoJo Rabbit) e Matt Smith (il Principe Filippo nelle ultime stagioni di The Crown). Anya Taylor-Joy ha scambiato due parole con Radio Italia solomusicaitaliana, radio ufficiale della mostra, a proposito del suo nuovo film, ma soprattutto a proposito di… fantasmi.