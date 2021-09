Antonio Banderas: “Gli attori hanno il compito di ravvivare le persone”

(Antonio Banderas) “In generale, il personaggio non si ispira a me. Se così fosse stato, non avrei accettato la parte. Se fosse stato un qualcosa di biografico, in un contesto come questo, di commedia, con un grande contenuto importante di critica contro certi atteggiamenti della nostra professione, e non solo, non avrei accettato. Alla fine non ci sono stati problemi. Non ho problemi a ridere di me di fronte a una telecamera. Penso che viviamo in tempi in cui ridere può essere quasi illegale. Può essere molto pericoloso, perché ci si scontra contro ciò che è politicamente corretto. Talvolta io stesso mi chiedo: “Stiamo perdendo il senso dell’umorismo?”. L’umorismo ci rende, ancora più del sesso. Gli animali si riproducono, ma non ridono di loro. Far ridere la gente è un problema molto serio nel nostro tempo. In un certo senso, noi (attori), abbiamo questa responsabilità, ovvero di ravvivare le persone”.