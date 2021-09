Al Bano con la figlia Jasmine alla Mostra del Cinema. Le FOTO

Ieri sera (martedì 7 settembre), al Lido di Venezia, è andata in scena la premier di Qui rido io, il film di Mario Martone, con Toni Servillo nei panni di Eduardo Scarpetta. La prima è stata accolta con 10 minuti di applausi (come Il buco di Michelangelo Frammartino e uno in meno di E’ stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino).