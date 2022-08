A Walter Hill il premio Cartier Glory to the Filmmaker di Venezia 79

Il premio “Cartier Glory to the Filmmaker” della 79esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia è stato attribuito al grande regista, sceneggiatore e produttore statunitense Walter Hill (qui ritratto in uno scatto di Nicolas Aproux), noto per produzioni come “I guerrieri della notte”, “48 ore” e “Ancora vivo”.