Non perdere l’opportunità di visitare il nuovo teatro Lirico Giorgio Gaber!

In vista della riapertura ufficiale, in programma per mercoledì 22 dicembre, le porte del teatro “Lirico Giorgio Gaber” saranno eccezionalmente aperte al pubblico per offrire a tutti coloro che lo desiderano la possibilità di scoprire in anteprima questo luogo storico milanese, che torna a splendere dopo 21 anni grazie a un importante recupero conservativo.