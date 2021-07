Nasce “heArt”, la piattaforma che connette artisti e amanti dell'arte

La piattaforma si chiama “heArt” e si pronunciya come “cuore” in inglese: è l’idea rivoluzionaria, unica nel suo genere, lanciata da Matteo Forte, che intende raccogliere in una community le diverse espressioni del talento offrendo loro una grande vetrina digitale finalizzata alla ricerca di nuove opportunità professionali e all’offerta di un intrattenimento social di qualità.