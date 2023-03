L’energia potentissima sprigionata dalla donazione, che non si sa a chi arriva e chi salverà. Una musica che non si può fermare. Avis Regionale Lombardia, conscia dell’importanza del gesto del dono, lancia la nuova campagna di sensibilizzazione dal titolo “L’ENERGIA DEL DONO”, in collaborazione con Radio Italia solomusicaitaliana e rivolta principalmente ai giovani.