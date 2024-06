AVIS e la Giornata Mondiale dei Donatori di Sangue

“Lascia che la solidarietà entri in circolo: dona il sangue, dona il plasma”. Con queste parole AVIS accompagna venerdì 14 giugno, ossia la Giornata Mondiale dei Donatori di Sangue. Per l'occasione, l'Associazione Volontari Italiani del Sangue dice "Grazie a tutti i donatori che, con un semplice gesto, regalano vita e speranza!". Per celebrare l’appuntamento sono molte le iniziative che AVIS sta promuovendo, sia di carattere nazionale, come il convegno tenutosi a Roma in Senato giovedì 13 giugno, sia a livello locale, attraverso le oltre 3000 sedi sparse sul territorio.