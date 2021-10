Al via la quarta edizione del Festival dello Sport, con 100 eventi in 4 giorni

Ha preso il via in queste ore, giovedì 7 ottobre, il Festival dello Sport, l'importante manifestazione organizzata da La Gazzetta dello Sport che andrà avanti fino a domenica 10 ottobre. Quest'anno, il Festival torna in presenza nella consueta location della città di Trento, dove sono in programma ben 100 eventi che coinvolgeranno oltre 250 grandi nomi del mondo dello sport: il tema, perfetto per questo 2021, è “l'attimo vincente”. Radio Italia solomusicaitaliana è ancora la Radio Ufficiale del Festival dello Sport.