“Tre porte sulla notte”: 3 serate per guardare in faccia (ed evitare) il male

Giacomo Poretti ci invita al “suo” Teatro Oscar deSidera, a Milano, per “Tre porte sulla notte”: tre serate speciali dedicate al male, in tutte le sue sfumature, con l'obiettivo di guardarlo in faccia e riuscire ad evitarlo. L'argomento sarà approfondito grazie ad appuntamenti imperdibili che spazieranno dal cinema alla letteratura, passando per dibattiti e, ovviamente, per il grande teatro.