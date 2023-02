“Parole in posa”: farsi ritrarre da uno scrittore professionista

Oggi invece il sito vede la partecipazione anche di firme come Adessoscrivo, autore italiano che in pochi anni ha costruito una nutrita comunità di lettori e che ha pubblicato, tra gli altri, Respira (2020), E poi tu all’improvviso (2022) e Manuale d’uso per una vita di m**** (2021) e autrici come Silvia Ciompi (Tutto il buio dei miei giorni, 2018 - Volevo solo sfiorare il cielo, 2021) e Giada Sundas che sulla bio del sito scrive “vado forte con la scrittura, la natura me l’ha donata altrimenti non avrebbe potuto giustificare la mia presenza nella catena evolutiva”.